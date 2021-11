Camion in avaria in galleria, coda chilometrica sulla A10

Mattinata difficile sul fronte della viabilità in autostrada per chi viaggia in direzione Genova.

Sulla A10 si sono formati sette chilometri di coda intorno alle ore 8:20 di venerdì 5 novembre 2021, tra Prà e Genova Aeroporto. A provocare gli incolonnamenti un mezzo pesante in avaria in galleria. Il mezzo si è fermato intorno alle 7:30, successivamente è stato rimosso e il traffico ha ripreso a defluire su tutte le corsie disponibili, ma rimane la lunga coda, presente sul posto il personale di Autostrade per l'Italia.

Altri due chilometri di coda sono segnalati sulla A10 tra Celle Ligure e la complanare di Savona, in questo caso a causa di lavori stradali, traffico rallentato anche tra Ronco Scrivia e Busalla sulla A7 per chi viaggia verso Genova.