VIDEO | Cadono pezzi di lamiera dal viadotto Bisagno: chiusa via delle Gavette

Sono impressionanti le immagini registrate da alcuni genovesi nella mattinata di martedì 16 marzo, intorno alle 11,40, quando alcuni pezzi di lamiera si sono staccati dal viadotto Bisagno (autostrada A12) cadendo sulla strada sottostante. È stato il forte botto dell'impatto sull'asfalto a spaventare i cittadini che, affacciandosi alla finestra, hanno visto quello che era appena successo.

Via delle Gavette è stata chiusa dalla Polizia Locale, e sul posto ci sono anche i Vigili del Fuoco. Secondo i primi accertamenti, pare che siano caduti altri pezzi di lamiera in alcuni giardini privati, e che ce ne siano altri in bilico, a rischio caduta. Non ci sarebbero, fortunatamente, feriti.

«In via delle Gavette - si sente nel video - è appena caduto questo pezzo dall'autostrada che sta ballando dal vento».

Non è la prima volta che cadono pezzi dal viadotto costruito negli anni '60, alto circa 70 metri, e lungo 593: appena pochi giorni fa era caduto un pezzo di un camion e poi passerelle in metallo, ancora il 3 marzo 2020 si era staccata una grondaia precipitando al suolo, prima ancora un disco di metallo e altri detriti. Tanto per citare solo alcuni esempi. Nel frattempo ormai da anni i cittadini di via delle Gavette puntano il dito su queste tragedie sfiorate, denunciando che vivere sotto quel viadotto è «come andare in guerra» e chiedendo a gran voce provvedimenti.

A febbraio la Regione aveva annunciato di aver aperto la procedura di Pris (Programmi Regionali di Interesse Strategico) per gli interventi di manutenzione straordinaria del viadotto. Con l'apertura del Pris, le famiglie delle Gavette che avranno i requisiti stabiliti dal tavolo apposito potranno ricevere un indennizzo, valutato e concordato, a carico di Autostrade per l'Italia, titolare del viadotto. Sempre a inizio anno, la Asl aveva bloccato i lavori sul viadotto.

Solo pochi giorni fa, sui social, si rincorrevano i post preoccupati dei residenti che puntavano il dito sulle impalcature, temendo che il vento potesse spostarle e farle cadere.