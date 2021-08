Autostrade tra cantieri e chiusure notturne, lunedì da bollino rosso

Sarà un lunedì 30 agosto 2021 da bollino rosso sulla rete autostradale della Liguria secondo le previsioni sui tempi di percorrenza fornite da Aspi. Finita la tregua, infatti, tornano anche cantieri e chisure programmate: le situazioni più complicate per chi viaggia dovrebbero essere sulla A10 (bollino giallo dalle 10 alle 16, rosso dalle 16 alle 19 e poi ancora giallo fino a sera) e sulla A12 con i bollini rossi che indicano tempi di percorrenza molto superiori alla media sia tra le 10 e le 13 che tra le 16 e le 19).

Cantieri e chiusure

Per quello che riguarda la A10 chiusura notturna del casello di Celle Ligure nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 agosto 2021 (riapertura prevista alle 6 del mattino) e soprattutto, per i lavori di manutenzione della galleria "Di Pra" verra chiuso in orario notturno (21.30-5-30) il tratto tra Genova Aeroporto e Pra' da lunedì 30 a venerdì 3 settembre 2021. Tratto che poi sarà anche chiuso nella notte di venerdì fino 8.30 di sabato 4 settembre. (chiusura alle 22).

Sulla A12 invece sarà chiuso dalle ore 22 di lunedì 30 agosto alle 6 del mattino di martedì 31 agosto il tratto tra Recco e Rapallo in direzione levante. In direzione Genova, invece, chiuso dalle ore 22 di martedì 31 agosto alle 6 di mercoledì 1 settembre l'allacciamento per la A7.

Infine sulla A26. Tratto chiuso tra il bivio A26 e la dirmazione per la A7 dalle ore 21 alle ore 6 tra lunedì 30 e martedì 31 agosto 21 per un trasporto eccezionale (in direzione Genova); tratto chiuso per lo stesso motivo anche tra Masone e il bivio A26/A10 dalle ore 22 alle ore 06 sempre tra unedì 30 e martedì 31 agosto. In entrambi i tratti le chiusure saranno ripetute con gli stessi orari anche tra martedì 31 agosto e mercoledì 1 settembre.

Infine chiuso il tratto tra Voltri e Ovada in direzione Nord dalle ore 22 alle ore 06 tra martedì 31 e mercoledì 1 settembre.

Tempi percorrenza autostrade 30 agosto 2021