Autostrade, weekend da "bollino nero". C'è anche lo sciopero dei casellanti

È cominciato il fine settimana più complicato sul fronte del traffico, almeno secondo il Piano dei servizi per l'esodo estivo 2020 di Viabilità Italia elaborato dal ministero dell'Interno con il calendario dei week end da bollino nero e rosso su strade e autostrade italiane per i mesi estivi. L'unico "bollino nero" del calendario era proprio nella mattinata di oggi, sabato 8 agosto 2020.

Code a levante

Per quello che riguarda la Liguria la situazione generale intorno alle 9 del mattino è meno critica rispetto alle scorse settimane, ma in direzione levante sulla A12 ci sono ben nove chilometri di coda tra Recco e Chiavari a causa dei cantieri. Per il resto, invece, traffico scorrevole a ponente, nel nodo genovese e in direzione Milano.

Sciopero casellanti domenica 9 agosto

Situazione comunque da tenere d'occhio nel corso del weekend, domenica 9 agosto è previsto infatti uno sciopero dei casellanti indetto da alcune sigle sindacali di tutte le concessionarie autostradali in diverse fasce di orario: tra le 2 e le 6 del mattino, tra le 10 e le 14 e infine tra le 18 e le 22.

Autostrade per l’Italia in una nota ha scritto di «Aver attivato una serie di misure per assistere gli automobilisti e favorire gli spostamenti degli italiani durante la giornata di domenica con il potenziamento dei presìdi di pronto intervento e assistenza a chi viaggia».

«Presso le stazioni interessate dai principali flussi di traffico - ha aggiunto - sarà rafforzata la disponibilità di personale dedicato sia ai servizi di viabilità che al monitoraggio e alla gestione degli impianti, così da garantire un presidio di assistenza e informazione agli automobilisti durante le ore dello sciopero. Nelle stazioni interessate dallo sciopero, il personale di viabilità monitorerà in tempo reale l’andamento dei flussi al fine di limitare i disagi e infine il servizio di infoviabilità sarà garantito tramite tutti i canali di comunicazione disponibili (call center viabilità al numero 840.04.21.21; notiziari radio su Rtl 102,5 e Isoradio, l’app My Way) e includerà specifici aggiornamenti sulla situazione del traffico presso le principali stazioni».

Le chiusure nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto

Sulla A12 Genova-Sestri Levante:

Chiusura, con orario 2:00-5:00, del tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro alla stazione di Chiavari. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. È interdetto l’accesso in entrata alla stazione di Rapallo ai mezzi pesanti con altezza superiore ai 4 metri e con peso superiore alle 12 tonnellate. Gli altri mezzi pesanti potranno percorrere: piazzale Genova, via Sant’Anna, via Mam li, via della Libertà, via dei Giustiniani, piazza IV Novembre, lungomare Vittorio Veneto, via Montebello, Aurelia di Levante, corso Italia, viale Millo, via Stefano Castagnola.

Chiusura, con orario 4:00-6:00, del tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi, verso Sestri Levante, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova est, si potrà proseguire sulla SS1 Aurelia, con rientro alla stazione di Genova Nervi.

Chiusura, con orario 23:00-6:00, dell’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Sestri Levante ed è diretto verso Serravalle/Milano. In alternativa, si potrà proseguire sulla A7 in direzione di Genova, uscire alla barriera di Genova ovest per poi rientrare dalla stessa per procedere verso Serravalle/Milano.

Sulla A26 Genova-Gravellona Toce:

Chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada, verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona, si potrà percorrere la SP456 del Turchino con rientro sulla A26 alla stazione di Ovada. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti dovranno utilizzare la A7 Serravalle-Genova e la Diramazione Predosa-Bettole.