Autostrade: verifiche sull'A26, possibili chiusure a singhiozzo

Anche la settimana che inizia lunedì 4 aprile potrebbe aprirsi con disagi sulle autostrade, in particolare sull'A26, che potrebbe essere oggetto di chiusure temporanee per dare modo agli specialisti di Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di eseguire alcuni controlli.

Il tratto interessato è lungo circa cinque chilometri ed è compreso tra il bivio con l'A10 e Ovada dove si trovano alcuni ponti e gallerie, il cui stato necessita un'accurata valutazione.

Il primo tronco di Genova di Autostrade ha elaborato i tempi di percorrenza previsti per la giornata di lunedì 4 aprile e sull'A26 le fasce orarie 7-10 e 16-19 sono contraddistinte dal bollino rosso in entrambe le direzioni, quindi con tempi attesi di molto superiori alla media.

Si profila un'altra giornata critica anche sull'A10, dove, per tutto il giorno verso Genova sono attesi tempi di percorrenza molto superiori (bollino rosso dalle 7 alle 21). Un po' di respiro è previsto per il periodo delle festività pasquali, dal 13-15 aprile fino all'8 maggio, quando saranno rimossi tutti i cantieri.