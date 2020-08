Nascondeva 76 chilogrammi di droga nel tir, sequestro da mezzo milione di euro

La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto e sequestrato oltre 76 chilogrammi di marijuana nascosta in un tir proveniente dalla Spagna e guidato da un cittadino sloveno che è stato arrestato.

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio hanno controllato il tir, con targa slovena, mentre era in sosta presso un'area di servizio del Comune di Vezzi Portio in provincia di Savona, lungo l’autostrada A10, in

direzione Genova. L’ispezione approfondita del rimorchio, eseguita anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Compagnia di Savona, ha consentito di trovare, nascoste nel vano di carico all'interno di cinque borsoni neri, 68 buste di plastica contenenti infiorescenze di marijuana, per un peso complessivo di oltre 76 chilogrammi.

L’autista, un cittadino sloveno di 45 anni, è stato quindi arrestato in flagranza di reato portato nel carcere di Marassi ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria savonese.

Sono in corso ulteriori indagini di polizia giudiziaria per identificare i destinatari del carico di droga ed ulteriori responsabili coinvolti. La sostanza stupefacente sequestrata, se venduta al dettaglio, avrebbe permesso alla criminalità organizzata di guadagnare quasi mezzo milione di euro.

L’attività di servizio testimonia il costante presidio esercitato dalla Guardia di Finanza di Genova sul territorio a salvaguardia delle leggi ed a contrasto di un fenomeno connotato da forte pericolosità sociale, con particolare riguardo a porti, aeroporti e principali vie di comunicazioni.