A10 e l'imbuto di Arenzano, da domenica prossima due corsie per senso di marcia

"Ma ben venga il lunedì". Pensiero inusuale, ma che probabilmente sarà balenato oggi nella mente di alcuni di coloro che ieri, domenica 12 febbraio 2023, hanno passato diverse ore in coda sull'autostrada A10. Per fortuna è terminata in anticipo rispetto al programma la fase più invasiva dei lavori all'interno della galleria Castello I lungo il tratto compreso tra Arenzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova e per questo motivo nelle prossime domeniche saranno disponibili due corsie al traffico in entrambi i sensi di marcia.

I lavori all'interno della galleria Castello I erano iniziati lo scorso 9 gennaio dopo la sospensione dei cantieri per le festività natalizie. Lo stop ai cantieri è in programma anche per le prossime festività pasquali. Dunque il fine settimana appena trascorso dovrebbe essere stato l'ultimo con disagi così significativi.

Per favorire la circolazione si era anche ipotizzato di annullare la sfilata dei carri di Carnevale ad Arenzano per evitare la chiusura dell'Aurelia. Ma poi la manifestazione, anche se accorciata di una mezz'ora, si è tenuta regolarmente.

L'autostrada A10 è quella su cui domenica 12 febbraio 2023 si sono concentrati i maggiori disagi. In tarda serata la situazione non era ancora tornata alla normalità. E lunedì mattina, poco dopo le 9, si registravano di nuovo 2 km di coda tra Pra' e Arenzano e altrettanti tra Varazze e bivio A10/A26. Coda di 2 km anche tra Recco e Chiavari e di 1 km tra Chiavari e Rapallo. In A7 non risultano segnalazioni, mentre in A26 coda di 1 km tra Masone e bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.