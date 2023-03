Ragazzo morto davanti agli amici, 60 giorni per le cause del decesso

Per sapere perché Edoardo Addezio è morto sabato scorso davanti agli amici, dopo un finto incontro di boxe, occorrerà aspettare fino a 60 giorni. Il medico legale Davide Bedocchi che ha eseguito l'autopsia non ha rilevato ferite evidenti o lesioni, ma si attendono gli esami istologici chiesti e ottenuti di fronte al pm capo della procura dei minori, Tiziana Paolillo. Il magistrato ha ipotizzato il reato di omicidio colposo proprio per poter eseguire l'autopsia.

Secondo quanto raccontato dagli amici alla forze dell'ordine, il gruppo aveva deciso di improvvisare un torneo di boxe per gioco ed Edoardo avrebbe ricevuto solo qualche colpo leggero sulle gambe e sulle braccia, subito dopo si è accasciato a terra ed è morto.

Come da prassi sono stati disposti anche gli esami tossicologici, ma durante il sopralluogo i carabinieri non hanno trovato tracce di abuso di alcol o altre sostanze. Gli esami istologici verranno fatti anche sul cuore del 15enne dato che da piccolo era stato operato per una malformazione. Un aspetto molto importante per gli inquirenti anche se il padre del giovane, Enrico Addezio, ha voluto chiarire da subito che suo figlio conduceva una vita normale praticando diversi sport, seppur non a livello agonistico, e che quindi non avrebbe fatto qualcosa di sconsiderato in riferimento al finto incontro di boxe.

Nel frattempo, sono ancora in corso le analisi dei telefonini di tutti i 18 ragazzi presenti alla festa, per visionare foto e video che in qualche modo possano descrivere quanto accaduto.