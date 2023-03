Cavalli dell'Aveto morti, l'autopsia: "Non è stata un'arma da fuoco"

Nessuno sparo da arma da fuoco, ma "lesioni da evento traumatico associato a potenziale predazione": questi sono i risultati dell'autopsia fatta sui due cavalli morti a gennaio in Valle Sturla. A comunicarli, escludendo dunque colpi di fucile come invece era stato ipotizzato all'inizio, il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Caccia Alessandro Piana: "Benché continui a rimanere rammaricato per la morte dei due cavalli dell’Aveto, esprimo soddisfazione per la risoluzione del caso. Nessuno sparo da arma da fuoco, ma lesioni da evento traumatico associato a potenziale predazione. I risultati dell’autopsia chiudono un capitolo amaro in cui sono state strumentalizzate le criticità della zona".

Ma cos'era successo? A gennaio in località La Squazza, Borzonasca, due cavalli selvaggi dell'Aveto erano stati trovati uno morto, caduto in un fossato senza una motivazione chiara, l'altro gravemente ferito da quelli che sembravano colpi di arma da fuoco, almeno secondo i volontari che hanno dapprima soccorso l'animale. Alla fine, purtroppo, non c'è stato niente da fare nemmeno per lui.

Oggi, Piana diffonde l'esito dell'autopsia: "Finalmente, dopo decenni di immobilismo - dice - questa amministrazione sta lavorando per cercare una soluzione ai problemi di incolumità pubblica e per la salvaguardia delle coltivazioni nella zona, tutelando allo stesso tempo il benessere di questi esemplari di cavalli liberi. Non ho mai nutrito dubbi sull’infondatezza di certe accuse provenienti da alcune frange dell’opinione pubblica: ora è tempo di ritrovare la compattezza e lavorare tutti nella stessa direzione per il bene del territorio".