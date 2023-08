"Un solo colpo mortale al cuore". Così è stato ucciso Alessio Grana dal vicino di casa

Un colpo letale al cuore. Così è morto Alessio Grana, 35 anni, ucciso sabato sera dal suo vicino di casa 58enne Sergio Frisinghelli, al culmine di una lite. Sul corpo anche i segni di un secondo fendente all'altezza della gola ma questo non letale. È quanto emerge dall’autopsia eseguita questa mattina, mercoledì 23 agosto, dal medico legale Camilla Tettamanti che ha chiarito con esattezza quanti colpi siano stati inferti.

Resta ancora da chiarire la dinamica del delitto su cui stanno lavorando gli investigatori del nucleo operativo di Genova e dai colleghi di Santa, guidati rispettivamente dal colonnello Michele Lastella e dal capitano Gianluca Carpinone. Frisinghelli, interrogato questa mattina dal gip, ha riconfermato la sua versione dei fatti: il 35enne ha picchiato alla sua porta lui ha aperto ed è stato colpito con un bastone, a quel punto ha reagito prendendo un coltello da caccia dall'armadio e conficcandolo nel petto di Grana.

Per la procura la morte del ragazzo si sarebbe potuta evitare se il 58enne non avesse aperto la porta e ulteriori indagini, coordinate dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, sono in corso per stabilire dove sarebbe avvenuto l'accoltellamento: sul pianerottolo oppure lungo le scale o anche dal portone dove Grana è stramazzato al suolo. Sergio Frisinghelli è in carcere con l'accusa di omicidio volontario, il suo legale Claudio Zadra invoca dal primo istante la legittima difesa e ha chiesto che il suo assistito vada agli arresti domiciliari anche eventulamente con braccialetto elettronico.

Tra assassino e vittima c'erano vecchi rancori e continui litigi sullo sfondo del disagio sociale ed economico. Entrambi vivevano in alloggi messi a disposizione dal Comune di Santa Margherita. Alessio Grana era seguito dai servizi sociali e aveva un passato legato alla tossicodipendenza, per tutti era "una testa calda", Frisinghelli aveva accumulato debiti ed era considerato dai residenti un tutto fare anche impegnato nel volontariato.