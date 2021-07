Autoparco per decongestionare il porto, fra le ipotesi anche Multedo

Alle ore 14 il consiglio comunale di martedì 6 luglio si è aperto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Mauro Avvenente (Italia Viva) e Cristina Lodi (Pd) hanno domandato chiarimenti in merito alla notizia riportata dai giornali locali circa l'intenzione del sindaco e del presidente di autorità di sistema portuale di realizzare sulle alture di Pegli un autoparco per tir diretti ai varchi portuali di Sampierdarena e Pra' in caso di congestionamento del traffico. I proponenti chiedono se veramente sarà realizzata e sottolineano come il ponente cittadino e Multedo siano sempre gravati da servitù impattanti e invasive.

Per la giunta ha risposto l'assessore Francesco Maresca. "Genova ha molti problemi ai varchi portuali, dove il traffico si congestiona - ha detto Maresca -. La nostra idea è risolvere questo problema, creando un autoparco e quella zona è, al momento, solo un'ipotesi. L'autoparco è una delle priorità dell'amministrazione proprio perché si possano fare più attività ai varchi portuali, cosa ora impossibile, e, nel contempo, liberare la città dal traffico".

"È scandaloso - commentano i consiglieri di Italia Viva - che la Giunta comunale stia progettando un autoporto per i tir e gli autoarticolati a Multedo, nell'area ex Fondega Sud, e che cioè si pensi di fare pesare l'ennesima servitù sul Ponente genovese. Fra l'altro proprio a danno dei cittadini di Multedo che ancora sono in attesa dell'esito della discussione pubblica sull'auspicato e da lungo tempo richiesto spostamento dei depositi chimici Carmagnani e Superba, che sorgono a soli cinque chilometri dalle case".

A fronte delle dichiarazioni dell'assessore Maresca, il consigliere Avvenente, pur comprendendo la necessità di un polmone per decongestionare quando necessario i varchi portuali, ha dichiarato che se ancora una volta il Ponente diventerà sede di una pesante servitù, questa volta i cittadini non staranno a guardare e manifesteranno la loro protesta in tutti i modi possibili.