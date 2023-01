Fallimento Autocorsica, Ravà interdetto dal ruolo di presidente dei commercialisti

Dall'inchiesta partita dal fallimento della concessionaria Autocorsica arriva la contestazione di riciclaggio per il presidente del consiglio dell'ordine dei Commercialisti di Genova Paolo Ravà e il conseguente divieto dell'esercizio di imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche oltre all'interdizione per un anno dalla presidenza del consiglio dell'ordine dei Commercialisti.

Ravà si dimetterà dalla guida del consiglio giovedì ma potrà continuare a esercitare la professione. Interdizione, sempre per 12 mesi, anche per l'imprenditore Enrico Vinelli, all'epoca al vertice di Autocorsica e oggi gestore di un ristorante in centro.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Matteo Buffoni che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Luca Monteverde e dell'aggiunto Francesco Pinto. Per il gip: "Se gli indagati non venissero adeguatamente limitati nelle rispettive attività professionali, avrebbero presto un'altra occasione propizia per compiere nuovi reati della stesse specie". Decisione fondata sulla "spregiudicatezza con cui essi hanno dapprima 'svuotato' Autocorsica Spa e danneggiato l'Erario, e poi hanno posto in essere condotte decettive volte a dissimulare la provenienza delittuosa".

Come riporta l'Ansa, in base a quanto appurato dalle fiamme gialle sarebbe stato evaso il fisco nel passaggio dalla vecchia concessionaria a una newco. Tra i principali aspetti tecnici finiti sotto la lente degli inquirenti ci sarebbe il mancato riconoscimento del cosiddetto 'avviamento' nel passaggio da una società all'altra, alla ormai decotta concessionaria, elemento che avrebbe innescato anche la corposa evasione fiscale. Nel 2021 a Ravà erano stati sequestrati 500 mila euro, a fronte degli 800 mila euro che cercavano le fiamme gialle. Il sequestro era stato poi confermato anche dal tribunale del Riesame.