Manate alla paratia del bus mentre l'autista guida, fino a mandarla in frantumi

Ancora una brutta esperienza per un autista dell'Amt. "Sabato mattina (11 febbraio 2023 ndr.) verso le 6 su un autobus in servizio sulla linea 7 direzione Rivarolo un gruppo di ragazzi ha battuto sulla paratia dell'autista, mandandola in frantumi". A renderlo noto è Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna.

"La nostra battaglia come Ugl Fna mirata a garantire la sicurezza non si ferma - prosegue Piccardo -. Mercoledì avremo la ormai consueta riunione con gli assessori competenti proprio in materia di sicurezza. Abbiamo più volte ribadito che il posto guida deve essere totalmente chiuso, così come sull'ultimo modello di bus elettrico arrivato nel 2022, quello rispecchia il modello di sicurezza a cui miriamo come organizzazione".

"Abbiamo fatto molti passi avanti - continua il sindacalista - ma molto c'è da fare, il nostro lavoro è contribuire attivamente affinché le colleghe e i colleghi possano andare al lavoro con la massima tranquillità, così come i passeggeri devono sentirsi sicuri. Più volte abbiamo chiesto ad Amt di far passare un messaggio vocale sui bus dove si ricordi che è in essere la videosorveglianza e cosa succede se si aggredisce un dipendente Amt, sia esso conducente o verificatore. Questo è solo un deterrente, soprattutto a costo zero per l'azienda, speriamo lo mettano in funzione".

"Questo perché trasportiamo persone che assumono sostanze allucinogene, droghe o alcol, con loro non si ragiona, per questo la nostra richiesta di avere un'autorità a bordo assieme agli autisti negli orari più a rischio. Una persona per ogni bus - conclude Piccardo -, solo così forse riusciremo a risolvere le cose. Soprattutto quando ci sono questi accadimenti le autorità dovrebbero comunicare ai media il tipo di condanna per chi aggredisce, questo forse eviterebbe il ripetersi di questi episodi".