Ancora un pullman in sopraelevata

Ancora una volta, un pullman in sopraelevata: la segnalazione è arrivata a GenovaToday, da un testimone oculare, per un transito avvenuto venerdì 29 settembre, per le 13,45.

Il mezzo - un pullman turistico - ha percorso la strada Aldo Moro in direzione levante, entrando a Sampierdarena, nonostante i divieti.

Non è la prima volta che accade, anzi, sono diverse le segnalazioni degli automobilisti che periodicamente arrivano alla nostra redazione: l'ultima qualche settimana fa, il 2 settembre, quando era stato avvistato un pullman sulla sopraelevata in viaggio verso ponente, nonostante le contromisure con dissuasori e segnaletica.