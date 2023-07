Bus, ancora un weekend di passione: mezzi strapieni, passeggeri che urlano, fumano e insultano gli autisti

Ancora bus pieni, ritardi notevoli e disagi a bordo tra chi fuma incurante del divieto, chi grida, chi litiga, chi mette musica ad alto volume e i poveri autisti che, da soli, non riescono a porre freno al caos: insomma, un altro weekend di "passione" per autisti e passeggeri.

È la denuncia di Ugl, che continua i controlli sulle percorrenze delle linee Amt e punta il dito sulle inefficienze: "L'azienda - spiega Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna - non tenendo conto delle nostre segnalazioni ha proceduto in questi giorni alla costruzione dei turni per il mese di agosto, ma si evidenziano ancora non sufficienti mezzi per le più importanti fasce orarie. Purtroppo permane una mentalità arretrata, convinta che con la conclusione dell'anno scolastico si verifichi un calo di utenza, ma siamo spettatori dell'esatto contrario".

La sigla sindacale denuncia bus pieni e ritardi venerdì sera, mentre domenica alle 4,30, un bus in partenza da Caricamento non è riuscito a chiudere le porte a causa dell'eccessivo carico. Verso le ore 6, poi, sulla linea 1, i bus sono arrivati in notevole ritardo al capolinea, giusto in tempo per ripartire.

La situazione peggiora soprattutto durante il fine settimana, come Ugl ha già avuto moto di sottolineare: "Anche sabato sera i mezzi erano molto affollati, procurando difficoltà nella chiusura delle porte. Dopo le 23 il delirio. Traffico cittadino, bus pieno, chi fuma a bordo, chi grida, chi litiga, musica ad alto volume e quando l'autista arriva al capolinea non riesce neanche ad avere il tempo necessario di andare in bagno o prendere un caffè senza avere il fiato sul collo degli utenti che, ignari dei problemi, guardano l'orologio e imprecano perché il mezzo dovrebbe già avere iniziato la corsa successiva. E non è finita, poiché i pochi minuti di sosta per recuperare in realtà pongono gli autisti nella condizione di dover svolgere anche mansioni da ufficio informazioni o agenzia di viaggi".

La segnalazione si conclude con un appello ai dirigenti Amt: "Provate a mettervi nei panni di un autista che è quotidianamente insultato per qualsiasi malfunzionamento del mezzo, per qualsiasi disservizio, che ovviamente non dipende da lui. Lavorereste sereni al suo posto? Fatevi un giro sul bus e toccate con mano il problema e forse, vivendo la loro giornata tipo, capirete".