"Ho un bimbo, devi lasciarmi il posto": schiaffi e spinte sul bus, interviene la polizia

La lite sul bus è degenerata e, per calmare gli animi, è stato necessario l'intervento della polizia di Stato.

È successo a bordo di un mezzo Amt della linea 1, all'altezza di via Gramsci, intorno alle 16 di mercoledì: secondo la prima ricostruzione una donna di 30 anni, con passeggino chiuso e bimbo in braccio, ha chiesto a una 37enne seduta di alzarsi per lasciarle il posto. Quest'ultima però le ha risposto con un secco rifiuto e da qui è partito il litigio sempre più acceso.

Alla fine le due donne sono passate alle mani con schiaffi e spintoni: all'autista non è rimasto che fermare il bus e chiamare la polizia, con gran disagio per tutti i passeggeri.

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza della Croce Bianca Carignano che, per precauzione, ha accompagnato all'ospedale Gaslini in codice giallo il bimbo con la madre visto che quest'ultima era preoccupata per il coinvolgimento del figlio nella colluttazione.