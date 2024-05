Autobus fa "rimbalzare" un tombino che danneggia la carrozzella di un disabile

Intervento della polizia locale nella giornata di mercoledì 15 maggio, in viale Brigata Bisagno. Qui un autobus Amt, accostando per far salire una persona con disabilità, è passato con le ruote su un tombino che è rimbalzato colpendo la carrozzina del passeggero.

Per fortuna il passeggero non si è fatto male, ma la sua carrozzella è rimasta danneggiata dal chiusino, che probabilmente aveva la sigillatura consumata ed è saltato a contatto con le ruote del bus.

Sul posto la polizia locale per ricostruire l'accaduto.