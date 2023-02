Al museo il bus del ponte Morandi

Non sarà demolito ma entrerà a far parte del Museo dell'autobus italiano.

La vettura 8657 è stata mandata in autostrada il giorno del crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 morti) per recuperare gli automobilisti superstiti. Poi, il bus Iveco CityClass Cursor del 2001 ha continuato a circolare sulle strade genovesi fino a giugno del 2022 quando è andato in pensione. Ora diventa storia.

L'idea è di un gruppo di appassionati di trasporto pubblico locale che hanno deciso di recuepare il mezzo: "Abbiamo coronato il sogno di preservare una vettura legata indissolubilmente alla tragedia del crollo del Ponte Morandi - racconta a GenovaToday il presidente del Museo dell'autobus italiano, Christian D'Olif - un simbolo decisamente importante che racconterà ai giovani e alle generazioni future anche questa parte più triste di storia della città".

Una lucidatura alla carrozzeria e nei prossimi mesi il bus del Morandi, già perfettamente conservato, sarà pronto per entrare nel registro Asi e diventare ufficialmente un veicolo storico. Un obiettivo a cui, oltre che all'associazione, hanno partecipato l'assessora del Comune di Genova Francesca Corso e, ovviamente, Amt. "La vettura fa parte di un gruppo poco chilometrato rispetto alla media e risulta estremamente ben conservato a livello strutturale e di originalità interna - spiega D'Olif - Si comincerà nei prossimi mesi risistemando via via piccoli dettagli dell'allestimento interno e dell'impianto elettrico, la base della vettura. Poi toccherà alla sistemazione di alcuni pannelli della carrozzeria. Entro un anno la rivedremo circolare come storica".

La 8657 diventerà così il 94esimo bus del Museo: "Con questa acquisizione abbiamo raggiunto diversi obiettivi contemporaneamente - continua D'Olif - abbiamo aggiunto al Museo la versione Cursor dell'importante modello Iveco Cityclass, risultando anche differente dagli altri preservati perchè dotato della doppia porta centrale, abbiamo salvato un esemplare della serie 86XX AMT - Genova da 12 metri per il progetto Genova, si è evitato di andare a demolire e cancellare dell'esistenza e dalla memoria collettiva un simbolo di un triste evento che non dovremo mai dimenticare".

Il Museo dell'autobus italiano ha sede legale a La Spezia ma non è visitabile perché è dinamico. I bus sono ospitati in diversi depositi tra lo spezzino e il basso Piemonte e all'occorrenza vengono spostati per eventi o per partecipare a manifestazioni storiche; non è escluso, però, che in futuro si trovi una location dove collocare almeno una parte della collezione di veicoli per raccontare i protagonisti su gomma del trasporto pubblico locale e tramandarne il ricordo tra le persone.