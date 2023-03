Cornigliano, capolinea bus senza pensilina: verrà sostituita

Era utile specialmente per anziani e genitori con figli piccoli, la pensilina del capolinea della linea 160/ di Amt che da mesi ormai non c'è più. Valeriano Vacalebre ha chiesto notizie in consiglio comunale: "È un servizio bus importante perché collega la parte bassa e quella alta del quartiere. Ma la pensilina, dopo la riqualificazione di via Cornigliano, è stata disinstallata e questo è un disagio per chi aspetta l'autobus sotto il sole o esposto alle intemperie. A gennaio con un'altra interrogazione mi era stato risposto che il Comune avrebbe provveduto, ma poi non se ne è più saputo nulla".

"La qualità di vita in un quartiere - ha risposto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora - dipende dai grandi progetti ma anche molto dalla quotidianità. La pensilina verrà sostituita: abbiamo avviato una serie di incontri con Società per Cornigliano e Sviluppo Genova, che provvederanno al basamento della nuova struttura mentre la società Igp, che ha in gestione le pensiline in città, collocherà il nuovo manufatto".

Per il cronoprogramma dettagliato però, ha fatto sapere l'assessore, è ancora presto. Il prossimo step giovedì mattina, quando Sviluppo Genova e Igp faranno un sopralluogo tecnico per concordare le tempistiche di intervento; solo a seguire sarà possibile conoscere i tempi di ripristino della pensilina.