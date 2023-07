Ripresi perché fumano a bordo del bus, reagiscono lanciando oggetti

"Su 600 mezzi ne abbiamo 160 fermi per guasti in garanzia o per mancanza pezzi di ricambio". A dirlo è Roberto Piccardo, segretario Ugl Fna, che denuncia diverse problematiche sui bus Amt e annuncia lo stato di agitazione e un possibile prossimo sciopero.

"I bus che sono stati oggetto di perdita pezzi - sottolinea Piccardo citando alcuni recenti episodi avvenuti in città - hanno una vita media di 15 anni, per ora non si è fatto male nessuno, fortunatamente. Questa amministrazione ha investito e sta investendo molto, il punto è come vengono gestite le risorse in azienda".

Un altro problema riscontrato dal sindacalista di Ugl Fna è quello del sovraffollamento: "In serata abbiamo verificato un carico molto abbondante di persone a Brignole. Verso le 22:30, sulla linea 356, il conducente ha comunicato ad alcuni passeggeri che fumavano a bordo che stavano violando la legge. In tutta risposta queste persone hanno aspettato che il bus ripassasse per tirare oggetti nel parabrezza. Intorno alle 22 sulla linea 1 a Pegli, a causa dell'eccessivo carico a bordo, è andata in avaria una porta e il bus ha dovuto fermarsi interrompendo il servizio. Sulla stessa linea, poco dopo la mezzanotte, sono state sorprese persone che fumavano a bordo, mentre altre ascoltavano musica ad alto voluto, questo ha generato una discussione. Per tutti questi motivi, lo stato dei mezzi e la scarsa sicurezza, abbiamo proclamato lo stato di agitazione".