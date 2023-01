Bavari, le auto che sfrecciano ad alta velocità nella strada delle scuole

Auto che sfrecciano ad alta velocità in via Merlanti, proprio vicino a due plessi frequentati da bambini, la scuola dell'infanzia di Bavari e la primaria Gioiosa: a parlare del problema a Tursi è il consigliere comunale di Forza Italia Paolo Aimé, che chiede alla giunta cosa intenda fare, proponendo almeno di installare una segnaletica che avvisi che si tratta di posti frequentati dai più piccoli.

"La questione ci è stata portata all’attenzione tramite l'app Segnalaci - ha risposto l'assessore alla Mobilità Matteo Campora -. La velocità è uno dei problemi principali della sicurezza stradale e della viabilità e per la maggior parte delle volte sono i comportamenti che violano il codice della strada a causare i maggiori incidenti, come la distrazione o parlare al cellulare. Dobbiamo ricordare che basta una piccola disattenzione a rovinare la vita a qualcuno. Ovviamente l’attenzione per luoghi in cui si trovano scuole è ancora più importante. Abbiamo dato indicazioni ad Aster affinché si evidenzi la presenza dei plessi in quel tratto di strada attraverso segnaletiche sia orizzontali che verticali. Altra cosa che dobbiamo fare è sensibilizzare i cittadini a portare i bambini a scuola senza auto, anche se sappiamo che non sempre è possibile. Un’altra cosa che stiamo facendo e che è oggetto di una commissione è la creazione di isole ambientali, scolastiche e 30 che possano creare una sorta di polmone vicino alla scuola e che garantiscano aria pulita e sicurezza".