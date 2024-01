Svaligiava negozi usando una Panda come 'ariete': arrestato ladro seriale

Dodici reati in quattro giorni. È l'impresa record di un ladro albanese, Ardit Ceca 34 anni, senza fissa dimora arrestato dai carabinieri della compagnia di Genova Centro su convalida del gip Paola Faggioni.

Le scorribande di Ceca iniziano lo scorso novembre quando Ceca inizia a spostarsi su una Fiat Panda rubata con una targa falsificata. Il primo colpo il 20 novembre in una pasticceria a Borzoli dove entra forzando la vetrina e poi scassinando il nottolino della saracinesca elettrica. Qui ruba 700 euro in contanti, un telefonino e non resiste neppure al peccato di gola, portandosi via diversi dolciumi per un valore complessivo della refurtiva di 600.

Si vede nelle immagini di videosorveglianza di un tabacchino in zona, mentre esce dal negozio, apre il bagagliaio e carica alcuni i sacchi. Due giorni dopo a Ceranesi, il nostro 'Lupin' di quartiere, alza l'asticella e decide di sfondare con la Panda le serrande di un negozio di alimentari, mangiare qualcosa rubato dal banco e poi prelevare 200 euro dal registratore di cassa e scappa via a bordo della macchina che usata come ariete perde il faro posteriore.

Non passano 48 ore e Ceca, mentre mangia un lecca lecca rubato due giorni prima, punta a un'altra pasticceria. Ormai le diverse testimonianze dei carabinieri lo associano sempre a un complice che si sposta con lui in auto. Come nei migliori film polizieschi i due decidono di cambiare livrea e si impossessano di una Dacia Sandero con la quale iniziano a mettere a segno una serie di furti in box a Sestri Ponente.

Tentano anche di rubare le ruote a una macchina di uno stesso modello ma invano, nel frattempo si moltiplicano gli ingressi in commissariato di cittadini che denunciano il furto delle targhe dei propri mezzi. Ricominciano i colpi a sfondo enogastronomico: in un grissinificio a Rivarolo rubano circa 2 mila euro tra contanti e assegni circolari e quattro trofei sportivi con base in marmo e la scritta "Biscottificio Vinelli".

La folle condotta dei due si ferma l'8 gennaio dopo la denuncia di furto di un'Alfa Giulietta a Bolzaneto. Le indagini portano i militari in via Mauritano dove trovano e arrestano Ceca che si trova ora in carcere a Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.