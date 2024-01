Da Roma a Campomorone: il lungo viaggio dell'auto rubata

I Carabinieri della stazione di Campomorone hanno denunciato per ricettazione un 28enne originario del Marocco. L’uomo, con precedenti, è stato controllato in piazzale Rivera a bordo di un’auto in sosta che a seguito dei controlli è risultata oggetto di furto denunciato il 22 gennaio a Roma. Il veicolo è stato sequestrato e sarà restituito al legittimo proprietario.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale hanno anche arrestato uno spacciatore di droga a Cogoleto che riceveva i clienti a casa ed è stato 'tradito' dal continuo viavai (a questo link l'articolo). Nel corso dei controlli svolti nella giornata di martedì i carabinieri hanno anche rintracciato un 22enne senegalese destinatario di ordine di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento era scaturito dalle ripetute violazioni della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Genova a cui era stato sottoposto. Arrestato anche un italiano di 47 anni per l'aggravamento della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi da taglio. I due sono stati portati nel penitenziario di Marassi.

