Auto dell'Iren incendiate, arriva la rivendicazione anarchica

"Iren è una società giovane ma con una postura imprenditoriale da veterana in linea con tutte le altre multinazionali criminali come Eni e Benetton che traggono profitto dalla distruzione e saccheggio dei territori in giro per il pianeta. Questo è bastato per mettere il gruppo Iren nel nostro mirino". È la rivendicazione degli autori dell'incendio appiccato questa notte a tre auto aziendali nel parcheggio di Iren in via Serra, un attacco di matrice anarchica.

Il testo, pubblicato sul web, continua spiegando altre ragioni del rogo: "Iren ha stretto accordi con l’israeliana Mekorot società idrica che attua l’apartheid dell'acqua al popolo palestinese, allora la scelta di attaccarla è stata più che azzeccata".

Infine gli anarchici dedicano il gesto ad Alfredo Cospito il militante in sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre contro il regime di 41 bis cui è sottoposto: "Il nostro pensiero va ad Alfredo che con la sua lotta, vero manifesto di dignità e libertà, ci ha dato la forza e il coraggio di metterci in gioco. Che le fiamme di questo attacco possano scaldare il suo corpo provato da più di cinque mesi di sciopero della fame".