Paura in autostrada, auto prende fuoco: totalmente carbonizzata

Paura sull'autostrada A7 dove, nella serata di sabato, un'auto in direzione Genova ha preso fuoco nella galleria Torbella per motivi da chiarire. Il traffico è rimasto bloccato per poi riaprire con una coda che ha raggiunto i 3 km.

Gli occupanti fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che il denso fumo sprigionatosi impedisse la visibilità. Subito sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, una da Bolzaneto e la seconda dal distaccamento Mario Meloncelli, in supporto dalla sede centrale del carro autoprotettori per la riserva di aria respirabile.

Una volta spente fiamme è stato possibile riaprire il transito a una corsia. Sul posto anche la Croce Azzurra di Fegino, la polizia stradale e il personale di Aspi. Un ferito lieve è stato trasportato in codice verde all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.