Auto contromano, paura in autostrada

Attimi di paura sull'autostrada per un'auto che viaggiava contromano: è successo poco dopo le ore 13 di mercoledì 15 novembre sulla A10, tra Arenzano e il ponente.

Sul posto la polizia stradale che, dopo svariati chilometri, è riuscita a fermare il conducente del mezzo - dalle prime informazioni un anziano, sembrerebbe straniero - al km 33, più o meno all'altezza di Celle Ligure, in un cantiere. Per fortuna non è stato causato nessun incidente.

Indagini in corso per capire come sia potuto succedere.