Auto blocca la fermata del bus: l'autista protesta e viene preso a sputi in faccia

Aggressione ai danni di un autista dei bus Amt venerdì sera che, per aver protestato contro un'auto in sosta vietata che ostruiva la fermata, è stato minacciato e preso a sputi in faccia.

È successo a Sestri Ponente poco dopo le 21. A farlo sapere è il segretario regionale Ugl Fna Roberto Piccardo che racconta: "Il bus della linea 1 direzione Caricamento, arrivato in piazza Baracca, ha trovato un'auto privata che impediva di effettuare la fermata. L'autista ha dato un colpo di clacson per invitare la vettura a spostarsi, due uomini di nazionalità straniera sono scesi, uno de due ha insultato e minacciato l'autista del bus, dopodiché gli ha sputato in faccia".

A bordo del mezzo Amt erano presenti le guardie giurate che sono prontamente intervenute. All'arrivo della polizia di Stato, i due aggressori si erano dileguati.

"Ribadiamo l'importanza dopo un certo orario di avere le guardie giurate a bordo - dice Piccardo -. Abbiamo già iniziato un confronto con l'azienda per chiedere, tra le altre cose, un incremento di investimenti per assicurare la presenza di personale a bordo e scongiurare situazioni pericolose come questa. Sta per iniziare la movida estiva e dobbiamo prepararci al meglio. Purtroppo queste situazioni saranno all'ordine del giorno, come ogni estate".

Sempre venerdì sera, tra l'altro, i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico e sui mezzi di trasporto pubblico - circa 10 autobus - per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e al personale Amt.

"Sono aumentati i controlli a bordo dei carabinieri e della locale, questo è un ottimo segnale, abbiamo molte idee e chiederemo all'azienda di valutarle nell'interesse dei lavoratori è dell'utenza" conclude Piccardo.