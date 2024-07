"Autisti insultati quotidianamente e costretti a dormire in auto davanti alle rimesse per chiedere ferie"

"Sono giorni che nei depositi i colleghi dormono in auto fuori dalle rimesse per richiedere congedo, oggi compreso". A denunciare la situazione in cui si trovano molti autisti Amt è Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna. Si tratta di un problema, che ciclicamente si ripresenta, in estate, come prima delle feste di Natale.

E non è l'unica criticità, che gli autisti si trovano ad affrontare. "L'affluenza sempre maggiore verso i bus - prosegue Piccardo - richiede una rivisitazione completa degli orari, delle frequenze e di molte linee, oltre ai tempi di percorrenza oggi insufficienti a causa del maggior carico in molte fasce orarie".

"Purtroppo continuiamo ad avere segnalazioni dai colleghi - spiega il sindacalista - di comportamenti inaccettabili a bordo da parte di alcuni passeggeri. Giusto sabato sera (13 luglio ndr.) sul 618 alle 21 circa direzione Sampierdarena, un soggetto, dopo aver parlato in viva voce, ha messo la musica diffusa mediante una cassa, i passeggeri si sono immediatamente alterati e si sono avuti momenti di tensione".

"Ribadiamo la necessità di avere regolamenti di bordo chiari e visibili sui mezzi - prosegue Piccardo -, è inconcepibile subire comportamenti di questo tipo, chi trasporta pacchi di grosse dimensioni, mobilie, chi fuma. Ogni giorno da questi eventi scaturiscono risse verbali e non solo".

"Non meno preoccupante - aggiunge il segretario Ugl Fna - l'ormai totale mancanza di rispetto verso gli autisti Amt da parte di molti leoni da tastiera. È troppo facile tessere fantasiose storie per massacrare l'autista di turno, gonfiare esiti di incidenti, manipolare la realtà e come se non bastasse insultare, denigrare e diffamare padri e madri di famiglia, che fanno al loro meglio il loro lavoro".

Poi Piccardo si rivolge direttamente a queste persone. "Tu leone da tastiera - dichiara -, prova a pensare quante volte quel conducente che oggi denigri magari ieri ha aspettato alla fermata un tuo familiare, oppure gli è stato d'aiuto a seguito di una tentata aggressione, ecc. È troppo facile giudicare e puntare il dito, suggerirò all'azienda di proporre un giorno assieme a un autista, così da farvi capire un minimo cosa si prova a essere insultati quotidianamente, con epiteti di ogni tipo".

"Magari potrete fargli compagnia in rimessa quando attende 24 ore, senza potersi allontanare da uno schermo, in attesa dell'orario per strisciare il badge per vedersi riconosciuto un giorno di festa. Infine - conclude -, ribadiamo che la scrivente organizzazione sindacale è da sempre impegnata nella tutela legale dei diritti dei propri iscritti, nelle competenti sedi giudiziali, anche con particolare riferimento alle aggressioni, fisiche e verbali oltre alle calunnie postate sui vari social".