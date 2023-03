Deve portare scolaresca a Genova ma non è in regola: sanzionato autista bus

Diverse irregolarità tra cui - la più grave per l'incolumità dei passeggeri - riguardava il mancato rispetto da parte dell'autista del prescritto periodo di riposo giornaliero: per questo è stato sanzionato un autista di bus che stava portando una scolaresca in gita a Genova.

Il pullman è stato controllato dalla polizia stradale di Viterbo: da qui infatti partiva il mezzo che avrebbe dovuto portare gli alunni di una scuola superiore nel capoluogo ligure. Alla fine del controllo, i poliziotti hanno contestato al guidatore sette sanzioni al Codice della strada per un importo complessivo di quasi mille euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

La gita non è stata comunque annullata: come spiega ViterboToday, i ragazzi hanno potuto mettersi in viaggio per Genova in sicurezza grazie all'arrivo sul posto di un secondo autista.