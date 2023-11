Autista insultato e colpito da una bottiglietta al capolinea

Mattinata complicata per via dello sciopero, che coinvolge diverse categorie. Forse anche per questo, la tensione tra i viaggiatori è più alta del solito.

"Questa mattina sul 67, a causa dello scalo vetture, un autista in attesa del bus per effettuare la corsa è stato costretto ad allontanarsi dal capolinea perché insultato dai presenti in fermata esasperati". A denunciare l'accaduto è Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna.

"I capi fanno i salti mortali a gestire le carenze di mezzi - prosegue Piccardo -, stesse dinamiche per la parte manutentiva, ovviamente la parte più disagiata è il personale viaggiante. Qui si tratta di incapacità gestionale da parte della dirigenza, che va a danneggiare i lavoratori".

"Ogni giorno sui bus - spiega il sindacalista - si scala su molte linee: 39, 40, 356, 82 e 45. A causa dell'assenza di mezzi, fermi per vari guasti, gli autisti ai capolinea sono costretti ad aspettare che il collega arrivi per scambiarsi la vettura, con ritardi e disagi ai passeggeri, che molte volte se la prendono con i colleghi".

"Peraltro molti capolinea non hanno gabbiotto dove dare riparo agli autisti e questo nel periodo invernale rappresenta un grosso problema", conclude.