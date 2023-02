Autista Amt accerchiata da banda di bulli al capolinea del bus

Ha chiesto di abbassare la musica sparata a folle volume sul bus e per tutta risposta è stata minacciata e accerchiata dai bulli.

L'ennesima brutta esperienza per una conducente Amt è avvenuta ieri pomeriggio al capolinea di San Desiderio. L'autista stava guidando un mezzo della linea 86 ma arrivata a destinazione ha avuto paura ad abbandonare il posto guida e a scendere perchè un gruppo di minori stranieri non accompagnati, con i cappucci alzati in testa, ha inziato a girarle attorno tirando manate sulla carrozzeria e insultandola.

All'arrivo della polizia i bulletti si erano già dileguati facendo perdere le loro tracce.

La denuncia del sindacato Orsa Tpl Genova: "Un problema sociale che va affrontato a livello nazionale, noi abbiamo messo in moto anche il Municipio e abbiamo organizzato un incontro sulla sicurezza - spiega Marco Marsano della segreteria - chiediamo potenziamento dei controlli sulle linee più a rischio ma anche una formazione mirata con professionisti delle forze dell'ordine che spieghino ad autisti e verificatori titoli di viaggio ogni aspetto del rischio correlato al nostro lavoro".