Aurora boreale anche in Liguria: com'è possibile? La spiegazione degli esperti

Si moltiplicano gli avvistamenti dell’aurora boreale in Italia, e anche in Liguria: a postare una foto del fenomeno sui suoi canali social è stata Limet, l'associazione ligure di meteorologia. "Anche dalla Liguria, precisamente in Val Trebbia, si è potuto godere di questo raro fenomeno".

L'immagine, che risale a domenica 5 novembre, è presa dalla webcam Limet che ritrae il monte Alfeo, alto 1.651 metri: "Qui immerso nella bellissima luce rosea dell’aurora".

Ma come è possibile aver visto anche qui l'aurora boreale, e perché questo avvistamento decisamente inconsueto nei cieli di diverse regioni italiane (tra cui anche Lombardia e Puglia)? "L'aurora boreale si forma grazie all'interazione tra il campo magnetico terrestre e il vento solare - ha spiegato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo -. Quando quest'ultimo è intenso, ossia in fase di forte attività solare, possiede un'elevata densità di particelle cariche che vengono veicolate all'interno del campo magnetico terrestre, emettendo onde elettromagnetiche anche nel campo del visibile da cui le aurore. Solitamente, a causa della geometria del campo magnetico terrestre, si ha maggiore concentrazione di queste particelle nelle cosiddette fasce di Van Allen, a latitudini settentrionali. È dunque raro osservare le aurore al di sotto del 50esimo parallelo, ancor di più del 45esimo come è accaduto in questi giorni".