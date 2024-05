Aurora boreale: lo spettacolo nel cielo della Liguria

Spettacolare avvistamento nel cielo della Liguria, come già successo lo scorso mese di novembre è comparsa l'aurora boreale. La foto in alto è stata scattata dai Piani di Praglia nella serata di venerdì 10 maggio 2024 da Lorendo Condello, giovane astrofilo di 20 anni socio dell'osservatorio astronomico di Genova di via superiore Gazzo a Sestri Ponente.

Il fenomeno è durato una ventina di minuti, è molto raro in Italia ma, non impossibile. Come scritto su Today.it in un articolo di oggi firmato da Alberto Berlini i meteorologi statunitensi della NOAA hanno emesso, per la prima volta dal 2005, una rara allerta di 'tempesta geomagnetica grave'. Motivo per cui nel cielo, anche a basse latitudini come quella dell'Italia, era previsto che fosse possibile ammirare una spettacolare aurora come quella a cui di solito si assiste nelle zone dei circoli polari. Non è escluso che lo spettacolo delle luci danzanti possa replicare anche nel fine settimana. Come spiega 3BMeteo si tratta più precisamente di SAR, ovvero l’arco rosso dell’aurora, visibile anche in Italia a causa di una tempesta geomagnetica in atto.

L'autore della foto

Lorenzo Condello, 20enne di Sestri Ponente, studia fisica all'università e sogna di diventare un astronomo. In passato abbiamo già raccontato le sue piccole grandi imprese: dall'asteroide 1994 PC1 fotografato dal tetto di casa all'eclissi lunare del 16 maggio 2022 ripresa dal Santuario del Monte Gazzo, ma anche comete, costellazioni, pianeti e le magie del cosmo capaci di emozionare grandi e piccini. A fine settembre 2022 era anche riuscito, insieme all'amico astrofilo Michele Terzo (collaboratore dell'Osservatorio Astronomico di Genova e membro dell'associazione Ligure Astrofili Polaris) a immortalare la Stazione Spaziale Internazionale comandata da Samantha Cristoforetti dal parcheggio di Villa Azzurra a Vesima. Impresa non facile considerando che il passaggio è durato solo un secondo e mezzo. A settembre 2023 aveva invece immortalato la cometa la cometa C/2023 P1 Nishimura di recente scoperta, ottobre 2023 l'eclissi di Luna.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp