Malore fatale alla guida, muore ex maestro elementare

Tragedia questa mattina nel Tigullio. Un uomo di 80 anni è morto colpito da infarto mentre guidava il motorino lungo la via Aurelia nei pressi delle gallerie di Sant'Anna fra Lavagna e Sestri Levante. L'anziano è caduto a terra e subito si è pensato a un incidente stradale.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, inviate dalla centrale operativa del 118 di Lavagna, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare. La vittima è Alfredo Marchese, residente a Riva Trigoso, ex maestro di scuola elementare.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.