Maltempo: Aurelia interrotta, allagamenti in città e strade chiuse

Numerosi gli interventi per caduta alberi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo 2024. Nella foto qui sopra quello, che ostruisce completamente la carreggiata sulla via Aurelia in località Mulinetti, nel comune di Recco. Traffico veicolare bloccato. Le complesse operazioni di rimozione sono in corso.

Sempre a causa maltempo, la sopraelevata strada Aldo Moro è stata chiusa al transito a tutti i veicoli in direzione ponente intorno alle 8.30 dopo che erano stati provvedimenti solo per le moto. Disagi alla circolazione anche a ponente tra Cornigliano e Pegli. La Protezione civile invita alla massima attenzione nella zona di via Vezzani e via Mansueto per allagamenti.

"Una vasta perturbazione - spiega Arpal - sta transitando sulla nostra penisola dove porta precipitazioni diffuse. Sulla Liguria fenomeni persistenti di intensità debole o moderata, anche a carattere di rovescio, hanno interessato nella notte l'intera regione e sono tuttora in corso (ore 7.15). Al momento i massimi di precipitazione si registrano sul Turchino dove insiste una sottile linea di convergenza".

"In conseguenza delle piogge in atto - prosegue Arpal - si stanno registrando rilevanti risposte idrologiche del reticolo idrografico minore in particolare sulla costa del ponente genovese. Alle piogge delle ultime 6-9 ore hanno risposto la gran parte dei corsi d'acqua del centro e del ponente, con deflussi ovunque ampiamente contenuti in alveo. Si segnala la possibilità di nuove risposte del reticolo idrografico minore con possibili locali criticità in corrispondenza delle precipitazioni di maggior intensità".

"Precipitazioni nevose - conclude - si sono registrate sui nivometri dell'estremo ponente (circa 3 cm a Triora) dove la quota neve si è assestata attorno ai 1.000-1.200 mt. Venti di scirocco forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte hanno soffiato e soffiano tuttora sul centro-levante (Corniolo 65km/h, Portofino 44km/h, Casoni 70km/h con raffiche attorno ai 100km/h; Fontana Fresca 81km/h con raffiche fino a 115km/h)".

In mattinata ulteriori valutazioni in merito all'allerta meteo, che, stando alle disposizioni attuali, dovrebbe concludersi alle 13 su tutta la regione, tranne sui bacini grandi di C, dove la chiusura è prevista alle 16.

Danni e disagi in tutta la regione

Il maltempo, che in queste ore sta colpendo la Liguria, in particolare il ponente, ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell'Aurelia in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Anas per verificare lo stato della strada.

Operatori in azione anche tra Mulinetti e Polanesi, dove un grosso albero ha interrotto la circolazione sull’Aurelia; in corso le operazioni di rimozione della pianta. Frana anche a Pieve Ligure, sempre sull'Aurelia, e a Noli nei pressi di località Saraceni. Molti gli allagamenti registrati nella città di Genova.

Nella notte una decina di persone residenti in una Rsa di Coronata sono state evacuate in via precauzionale a causa della riattivazione di una frana già esistente nei pressi dell'edificio.

"La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l'andamento dell'allerta e gli effetti, che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d'acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti - spiega l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone -. Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la Protezione civile pronta a intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all'evoluzione del meteo, non solo nel ponente dove è stata diramata l'allerta arancione, ma su tutto il territorio".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp