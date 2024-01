Ringhiera ammalorata: corsa contro il tempo per sostituire il tratto vicino all'Aurelia entro l'estate

La ringhiera di via Romana di Voltri, strada che porta a Crevari, è gravemente ammalorata e la sua sostituzione non può più aspettare. Tra gli obiettivi del Municipio, però, c'è l'inizio (e soprattutto la fine) della prima tranche di lavori prima dell'estate. Anche perché si tratta della parte che incrocia la via Aurelia, frequentatissima durante la bella stagione e unica arteria alternativa all'autostrada per andare verso ponente: se i cantieri dovessero in qualche modo interessare la strada, il traffico ne risentirebbe causando grandi disagi.

"Sì è tenuto un incontro convocato dal Municipio Ponente - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Siviero - a cui ha preso parte anche l'assessore alle Manutenzioni, l'ufficio strade e Aster. In questa sede è emerso il grave stato di ammaloramento della ringhiera di via Romana di Voltri e l'urgente necessità di sostituirla".

Anche se manca ancora un progetto esecutivo, i passi da compiere sarebbero all'incirca tre: la rimozione delle ringhiere (per un totale di circa 2,2 km), la creazione di un cordolo e l'installazione di un guardrail per garantire i requisiti di sicurezza.

I soldi sono già stati stanziati nel bilancio del Comune e la cifra ammonta a circa mezzo milione di euro, spalmato su più anni (200mila nel 2024, 200mila nel 2025 e 100mila nel 2026).

"Pensiamo che il lavoro potrà essere svolto in diversi lotti - continua Siviero - e l'ideale sarebbe intervenire solo durante i mesi autunnali e invernali per limitare al massimo i disagi per gli automobilisti. Ma lavoreremo per terminare entro l'estate almeno i primi 150 metri partendo da Voltri, perché in questo punto la strada incrocia la via Aurelia e vogliamo scongiurare qualsiasi problematica che possa riguardare un'arteria già abbastanza trafficata soprattutto durante la bella stagione".

In consiglio municipale, ieri, martedì 30 gennaio, è stato portato dalla maggioranza e approvato all'unanimità un documento che chiede al Comune di accelerare le tempistiche per poter iniziare i lavori il prima possibile.