Frana in via Rubens, Aurelia chiusa tra Vesima e Arenzano

Aurelia chiusa in entrambe le direzioni a causa di una frana in via Rubens, nei pressi della galleria, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 settembre 2022. Interrotta quindi la viabilità tra Vesima e Arenzano, l'unica alternativa è l'autostrada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e sono presenti gli agenti della polizia locale e il personale di Anas (competente per il tratto) per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Al momento il traffico viene deviato sull'autostrada A10, possibili ripercussioni sul traffico.