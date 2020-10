Massi pericolanti, chiusa l’Aurelia tra Rapallo e Chiavari: resta l’A12

È stata chiusa al traffico martedì sera per rischio frana l’Aurelia tra Rapallo e Chiavari, un provvedimento che di fatto lascia l’autostrada A12 come unico collegamento tra le due cittadine del Tigullio.

La chiusura è scattata per la presenza di alcuni massi pericolosi che incombono sulla strada nel tratto compreso tra il km 485 e l’inizio della galleria delle Grazie, lato levante, poco prima della galleria già interessata dalla frana dell’anno scorso. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, ha firmato l’ordinanza per la chiusura intorno alle 19 “sino alla messa in sicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interventi, si spiega nell’ordinanza, vanno svolti nel terreno di proprietà dell’Istituto Torriglia, mentre il tratto chiuso per caduta massi è di competenza di Anas, che ha già effettuato dei sopralluoghi.