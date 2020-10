Riaperta l'Aurelia fra Chiavari e Zoagli

Alle 16.40 di mercoledì 7 ottobre 2020 è stata riaperta la SS1 Aurelia, a seguito delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei massi pericolanti.



Il sindaco di Chiavari Di Capua, che ha firmato l'ordinanza di riapertura, commenta «a tempo di record siamo riusciti a riaprire la SS1 Aurelia, è stato un intervento difficile e complesso; sono stato in contatto tutta la notte con la Prefettura, ma già questa mattina alle 7 la ditta incaricata da Anas era sul posto ed è riuscita a mettere in sicurezza il versante della collina da cui si sono staccati i massi. Ringrazio Anas, la Polizia Municipale e l'Istituto Torriglia che ci ha permesso di accedere immediatamente ai terreni interessati. Da domani, anche il servizio di trasporto scolastico riprenderà regolarmente per le famiglie che abitano a Sant'Andrea di Rovereto».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.