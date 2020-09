Temporale notturno tra Voltri e Cogoleto, allagata l'Aurelia: alle 11 nuova allerta

Nottata difficile nell’estremo ponente genovese, ad Arenzano e a Voltri per un violento temporale che ha causato allagamenti costringendo alla chiusura dell’Aurelia tra Voltri e Arenzano, in entrambe le direzioni, per un’ora.

La fine dell’allerta gialla non ha dunque fermato il maltempo, e la cella temporalesca finita nel mirino dei previsori in nottata ha interessato anche l’entroterra: a Lerca (Cogoleto), sono caduti circa 70 millimetri di pioggia in un’ora, 40 in 30 minuti, 22 in appena 15 minuti. Di 28.2, invece, la cumulata oraria a Madonna delle Grazie (Genova).

Alle 11 di giovedì scatta la nuova allerta gialla per temporali sul centro Levante (zone B, C, E) mentre su A e D la probabilità di temporali forti resta bassa. Calano solo in parte le temperature: 7.8 la minima, registrata a Colle di Nava (Pornassio, Imperia), mentre a Genova si è vissuta l’ennesima “notte tropicale”, con minima superiore ai 20 gradi. A Savona 19.4, a Imperia 18, alla Spezia 17.