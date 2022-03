Aumentano i terreni agricoli incolti, la Regione corre ai ripari

Aumentano i terreni incolti in Liguria. Fenomeno che la Regione intende contrastare. Nel corso della seduta pomeridiana di martedì 15 marzo il consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 421, presentato da Claudio Muzio (FI), che impegna la giunta a proseguire nel percorso di adozione di misure che favoriscano il recupero dei terreni abbandonati, anche attraverso un'adeguata revisione e semplificazione normativa; ad attivarsi in Conferenza Stato-Regioni affinché a livello nazionale venga introdotta la possibilità di deduzione o detrazione fiscale per le spese sostenute per la cura ed il recupero del territorio agricolo.

Nel documento si rileva che in Liguria la superficie agricola utilizzata nel 2016 ammontava a circa 38mila ettari, con una contrazione dell'8% rispetto a quanto rilevato dall'Istat nel 2013. La riduzione più significativa si è registrata a carico degli orti familiari, seguiti dalle colture legnose e dai seminativi.

L'assessore all'agricoltura Alessandro Piana ha illustrato le iniziative già attuate in materia e ha assicurato nuove iniziative in merito anche a livello nazionale e ha dato parere favorevole. Luca Garibaldi (Pd-Articolo uno) ha chiesto di sottoscrivere il testo, anche Daniela Menini (Cambiamo con Toti presidente), Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa Presidente), Stefano Balleari (FdI), Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini) e Fabio Tosi (Mov5Stelle) hanno chiesto di sottoscrivere il documento. Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha apprezzato l'iniziativa di Muzio.