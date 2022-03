Effetto Novavax: in Liguria impennata delle prenotazioni per il vaccino

Il 28 febbraio sono iniziate le prenotazioni del vaccino prodotto dall'azienda statunitense Novavax. Questo preparato sfrutta la tecnica delle proteine ricombinanti, già conosciuta e ampiamente utilizzata da molti anni per produrre diversi vaccini come quelli contro epatite B, meningococco B e Hpv.

Il Nuvaxovid, così si chiama il nuovo preparato, è a base proteica, ovvero contiene un frammento della proteina spike del covid-19. Questi frammenti proteici, presi da cellule immunitarie specializzate, provocano una risposta immunitaria contro il virus Sars-cov-2.

Le prenotazioni per la prima dose, sul portale della Regione www.prenotavaccino.regione.liguria.it, sono partite il 28 febbraio e hanno fatto immediatamente registrare un ottimo andamento con appuntamenti per prime somministrazioni decuplicati rispetto alle settimane precedenti.

Il presidente ligure Giovanni Toti ha commentato così questi numeri:

"Dalle ore 12 alle ore 18 le prenotazioni sono state 360. Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose. Nel frattempo continuano anche le somministrazioni delle terze dosi: il totale dei vaccinati con il booster corrisponde ai 2/3 dei residenti liguri over 12 e cioè 922.164 liguri su 1.383.420".

Intanto i numeri della pandemia di covid-19 in Liguria continuano a scendere, con un calo di ospedalizzati e del tasso di occupazione delle terapie intensive. Questi dati, considerati molto positivi dalla presidente Toti, hanno convinto Regione Liguria a dare un graduale via libera alle visite di parenti ai ricoverati in ospedali ed rsa.