Escalation di finestrini spaccati e furti sulle auto: chi prendono di mira e cosa cercano i ladri

Nell’ultimo periodo la polizia locale ha registrato un incremento vertiginoso di “spaccate” di vetri di auto parcheggiate: i ladri rompono i finestrini e rubano quel che trovano nell'abitacolo o nel bagagliaio. Succede soprattutto lungo il perimetro del centro storico con anche diversi episodi per volta.

Per prevenire e contrastare il fenomeno, la polizia locale ha organizzato un servizio in borghese durante il quale ha arrestato una persona nella notte tra giovedì e venerdì.

Chi prendono di mira e cosa cercano i ladri

Il personale del Nucleo centro storico ha eseguito controlli capillari, tenendo d'occhio in particolare le auto con targa straniera.

Analizzando i furti dei giorni scorsi, infatti, è emerso che i ladri prendono di mira principalmente le auto dei turisti - controllando attentamente le targhe - sperando di trovare bagagli e valigie. A quel punto, in caso affermativo, il colpo va a segno.

Il mattino dopo non resta che l'amara sorpresa per i proprietari delle auto che si accorgono di essere stati derubati, con le loro borse che spesso vengono ritrovate vuote e abbandonate nei vicoli.

Appena poche ore prima di quest'ultimo caso, altri furti simili in via Mura degli Zingari: in questo caso il proprietario dell'auto ha visto quel che stava succedendo e ha chiamato subito i carabinieri. Pochi giorni fa era successo in un park di via Galata e sul caso indaga la polizia di Stato. Ma non mancano casi anche in riviera, come quello recente a Chiavari dove è stato denunciato un ventenne.

Controlli della polizia locale in borghese: un arresto nella notte

Torniamo alla notte tra giovedì e venerdì: verso l'1,30 circa, due uomini hanno spaccato i vetri di un'auto con targa slovacca parcheggiata in piazza Caricamento e si preparavano a rubare le valigie, quando tre operatori della polizia locale sono intervenuti arrestando uno dei due per tentato furto aggravato in concorso e resistenza. L’arrestato è risultato un cittadino tunisino inottemperante al decreto di espulsione e già noto alle forze dell’ordine. Era infatti già stato denunciato nelle ultime settimane, per vari reati, sia dagli operatori del Nucleo centro storico che del Gruppo operativo contrasto stupefacenti.

Il secondo uomo è riuscito a fuggire ma sono in corso indagini per riuscire a identificarlo. Il proprietario dell'auto, rintracciato presso un hotel poco lontano, ha sporto immediatamente querela per il danno subito.

L’arresto eseguito dalla locale è stato convalidato venerdì mattina dal giudice competente che non ha ritenuto di adottare alcuna misura cautelare.

"L’attento studio del fenomeno e la profonda conoscenza del territorio a opera del Nucleo centro storico hanno permesso di dare una risposta in tempo reale nel contrastare questo tipo di reati che nel colpire i turisti stranieri danneggiano non solo le vittime ma anche l’immagine della città - dice l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino -. L'impegno della polizia locale, cui va il mio ringraziamento, prosegue per rendere Genova una città più sicura per tutti".