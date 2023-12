"Sofia nel cuore": intitolata a Sofia Sacchitelli un'aula della facoltà di Medicina

“Da oggi chi entrera? in quest’aula vedra? il nome di Sofia, ricordera? la sua storia e si emozionera? per la sua forza nella malattia e per la sua generosita? verso gli altri": queste le parole di Ilaria Sacchitelli subito dopo aver scoperto la targa che intitola a sua sorella Sofia l'aula 5 della facoltà di Medicina dell'Università di Genova.

Lo spazio, da 250 posti, è stato dedicato alla memoria di Sofia Sacchitelli, la studentessa scomparsa al suo quinto anno di studi lo scorso marzo a causa di un angiosarcoma cardiaco: “Aula Sofia Sacchitelli - si legge sulla targa - studentessa del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e fondatrice dell’Associazione Sofia nel Cuore”.

Poco tempo prima della sua scomparsa, infatti, Sofia era diventata un simbolo nella lotta alle malattie rare: aveva infatti fondato l’associazione “Sofia nel Cuore”, per promuovere la raccolta fondi e la ricerca finalizzate allo studio della neoplasia da cui era affetta. E si era avviata da subito una vera e propria gara di solidarietà con centinaia di donazioni e la vendita all'asta delle magliette di Genoa e Samp con il logo dell'associazione.

Alla cerimonia erano presenti il rettore dell’Universita? degli Studi di Genova Federico Delfino e il preside della Facolta? di Medicina e Chirurgia Piero Ruggeri, che hanno ricordato il conferimento a Sofia della Medaglia d’Oro dell’Universita? degli Studi di Genova il giorno 9 marzo 2023, annunciando l’avvio dell’iter per la laurea honoris causa. Intervenute anche le assessore Simona Ferro e Lorenza Rosso, in rappresentanza rispettivamente di Regione Liguria e Comune di Genova.

Tra gli ospiti che hanno assistito alla cerimonia, presenti gli onorevoli Ilaria Cavo e Matteo Rosso, il tenente colonnello dell’Esercito Italiano Gianluca Casella e numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari e del mondo accademico e scientifico genovese.

La targa commemorativa e? stata scoperta da Ilaria Sacchitelli, sorella maggiore di Sofia e presidente dell’associazione “Sofia nel Cuore”, accompagnata in questo gesto simbolico da Sara Sulfaro, compagna di studi di Sofia. “Sofia ci ha lasciati nove mesi fa – ha commentato Ilaria Sacchitelli – solo 10 ne sono passati dal giorno in cui ha dato vita al suo grande progetto: per questo sono molto orgogliosa di comunicare che, in un tempo cosi? breve, l’associazione Sofia nel Cuore ha gia? raccolto 250.000 euro, di cui 150.000 sono gia? stati devoluti all’Italian Sarcoma Group, a favore della ricerca scientifica finalizzata allo studio dell’angiosarcoma cardiaco”.

Chi desidera supportare il progetto di Sofia puo? farlo destinando il 5 per mille o effettuando una donazione all’associazione Sofia nel Cuore (IBAN: IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003)