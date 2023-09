Infiltrazioni e allagamenti nell'aula del Marsano appena ristrutturata

Era stata consegnata per metà settembre, dopo la fine di un intervento per l'adeguamento antisismico durato un anno e mezzo circa, ma dopo qualche giorno si è allagata: così un'aula dell'istituto agrario Marsano - nel plesso di Sant'Ilario - è stata nuovamente chiusa e interdetta agli studenti, che saranno stati spostati in un altro spazio al piano sottostante.

La problematica era emersa la settimana scorsa, con la pioggia, e l'istituto fa sapere di aver già segnalato allora la questione alla Città Metropolitana, responsabile dei lavori.

Poi le infiltrazioni, le macchie su soffitto e pareti e la protesta degli studenti che oggi (giovedì 28 ottobre) si sarebbero rifiutati di entrare in classe: "Tutti i genitori sono molto preoccupati per la situazione - spiega Raffaella Carbone, una mamma -. Ci sono perdite dal soffitto, i pavimenti non sono finiti e gli infissi non chiudono, così nelle giornate in cui è piovuto forte è entrata l'acqua. Non ce l'abbiamo con la scuola e la dirigenza che si sono dimostrati attenti, ma con chi non ha eseguito i lavori a regola d'arte".

Questa mattina intanto si è svolto un sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana e finché non verrà ripristinato l'intonaco e risolto il problema, i ragazzi saranno spostati in un'aula di educazione artistica, al piano di sotto, già predisposta per ospitare gli studenti. All'appello dopo i lavori, nell'aula allagata, mancano comunque ancora le lavagne, che dovrebbero essere consegnate entro la fine del mese.