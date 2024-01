Due vigili del fuoco vanno in pensione, gli auguri dei colleghi

"Anno nuovo, vita nuova" si usa dire. Per due vigili del fuoco il 2024 si presenta davvero come vita nuova in quanto hanno raggiunto la meritata pensione.

Corrado Boin lascia il servizio dopo quasi 33 anni da vigile permanente e con il ruolo di capo squadra svolto presso il distaccamento di Bolzaneto.

Germano Ursi, dopo una ininterrotta, caparbia e tenace permanenza per 33 anni nella stessa sede di servizio, lascia il servizio nel ruolo di Capo Reparto.

Il comando provinciale, con un post sui suoi profili social, augura a entrambi un nuovo anno con i migliori auspici di una vita serena.