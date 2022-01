Strisce pedonali, Ugl: "Vanno sanzionati anche pedoni e ciclisti che trasgrediscono"

Il Comune di Genova, per voce dell'assessore Matteo Campora, ha annunciato di voler "fare tutto quanto possibile per migliorare la sicurezza dei pedoni, intervenendo sulla segnaletica orizzontale e l'illuminazione, ma anche inasprendo le sanzioni per i conducenti che non rispettano le strisce pedonali".

"In questi anni abbiamo potenziato moltissimi attraversamenti pedonali ma, il più delle volte, la causa di questo tipo di incidenti va fatta risalire alla responsabilità dei conducenti che violano le norme del Codice della Strada", ha detto ancora Campora in consiglio comunale.

Ma forse, per cercare di ridurre gli incidenti, non bisogna agire solo su chi guida. "Va benissimo multare chi non dà la precedenza sugli attraversamenti, ma attenzione - è il monito di Roberto Piccarso, segretario Ugl Fna -. Molto spesso le persone si buttano letteralmente sulle strisce, sbucando pericolosamente in mezzo ad auto o furgoni parcheggiati, il tutto magari senza guardare perché si sentono in diritto in quanto sulle strisce".

"I nostri conducenti di bus e corriere sono professionisti - prosegue Piccardo - ed evitano tragedie giornalmente, vanno sanzionati anche i pedoni che trasgrediscono, così come i ciclisti che sfrecciano senza alcun rispetto per persone e codice stradale, anche in materia di precedenza. Abbiamo già fatto le nostre osservazioni a chi di dovere".

"Cerchiamo sempre, come organizzazione, di portare il nostro contributo al fine di tutelare sempre i nostri lavoratori e lavoratrici. Fortunatamente c'è al momento un interlocutore disponibile al dialogo e al confronto, l'amministrazione", conclude il sindacalista.