Atti vandalici contro una sede della Cgil, Pd: "Un grave attacco"

Con un post sui social, apparso lunedì 25 ottobre 2021, il sindacato Spi Cgil Genova ha dato notizia di quanto accaduto la scorsa notte. "Questa mattina a Sampierdarena abbiamo trovato così la nostra sede - si legge -. Un altro gesto squadrista dopo le aggressioni registrate in tutta Italia nelle ultime settimane. Noi comunque non ci facciamo intimidire: il nostro lavoro continua regolarmente".

A stretto giro è arrivata la solidarietà del circolo Pd di Sampierdarena. "Esprimiamo la nostra vicinanza allo Spi Cgil Genova di via Stennio per il vile attacco subito questa notte ai danni della propria sede con lancio di uova, colla sui nottolini e sfregi sui volantini del 25 aprile".

"Un nuovo attacco, dopo quelli di Roma, ad una sede della Cgil - continua il Pd -. Un nuovo attacco alle sedi delle istituzioni democratiche. Un grave attacco. Solidarietà massima". Numerosi anche i messaggi di vicinanza, apparsi sotto al post.

"Massima Solidarietà alla Cgil di Genova per il gesto irrispettoso che ha colpito la sede del sindacato in via Stennio a Sampierdarena. Un atto vandalico che condanniamo con fermezza. La Lega è vicino a lavoratrici e lavoratori che pacificamente difendono i loro diritti e le loro libertà". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali del gruppo Lega Liguria - Salvini.