Allarme atti vandalici in circonvallazione a monte: "Vogliono rubare sulle auto"

Sono aumentati notevolmente gli atti vandalici in alcune zone della circonvallazione a monte, precisamente in salita superiore San Rocchino e via Chiodo, con decine di casi in poco tempo. Per fare luce sulla serie di denunce, sono in corso accertamenti e indagini da parte della polizia locale e della questura per capirne la matrice.

Una delle ipotesi, infatti, è che non si tratti di episodi occasionali, ma di atti vandalici finalizzati al furto sui veicoli: a confermarlo, l'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino che parla di gesti "messi in atto con una regia precisa, e forse anche da un’unica banda, che sta agendo sempre in zone dove, al momento, non ci sono le telecamere di videosorveglianza".

Intanto Gambino ha comunicato in consiglio comunale - rispondendo a una interrogazione di Franco De Benedictis (FdI) - che è stato incrementato il passaggio delle auto della locale più volte al giorno. Il riscontro per adesso è positivo: "Gli atti vandalici negli ultimi giorni si sono fermati. Speriamo che queste azioni di deterrenza funzionino, nel frattempo si continuano a cercare i responsabili".

De Benedictis, nella sua interrogazione, ha ricordato che in alcune zone della circonvallazione a monte “gli abitanti hanno evidenziato un aumento di atti vandalici contro le auto in sosta e in particolare gli specchietti retrovisori”.