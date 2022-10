Atti osceni in spiaggia davanti a un gruppo di minori, denunciato

Sorpreso da un istruttore di canoa, un 17enne è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico e segnalato alla procura dei minori.

Il ragazzino di nazionalità straniera e un amico maggiorenne, la sera del 4 ottobre, sono andati in spiaggia ad Arenzano e si sono ubriacati. Il minorenne, alla vista di un gruppo di amici, si è abbassato pantaloni e slip e si è avvicinato ai coetanei con atteggiamento molesto. La scena è stata notata da uno sportivo che ha chiamato il 112.

Sono intervenuti i carabinieri di Arenzano; al loro arrivo il minore era ancora seminudo e alterato dall'alcol, così come ubriaco era il suo amico. I due sono stati portati in caserma per il riconoscimento, ai militari hanno detto di essere arrivati in treno da Milano e di non avere una fissa dimora.

Il 17enne è stato portato in una comunità per minori in centro a Genova, mentre l'amico di maggiore età è stato sanzionato per ubriachezza.